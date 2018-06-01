Появились неожиданные подробности в деле по избиению знаменитого американского певца в Одессе

Известного американского певца Билла Уоррена, который является учеником и последователем Фрэнка Синатры, в Одессе избил его знакомый.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Одесские полицейские расследуют обстоятельства инцидента между двумя иностранцами. Его участники - знакомые между собой граждане США. Конфликт между ними существует в течение длительного времени. В Одессе он стал причиной нарушения уголовного производства по факту нанесения легких телесных повреждений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 5 июня в одном из летних кафе на улице Дерибасовской между американцами произошел конфликт. Так, заявитель отдыхал в заведении, мимо проходил его оппонент, который сначала показал мужчине неприличный жест, а через мгновение - ударил рукой по лицу.

"В тот же вечер полицейские разыскали второго участника инцидента. Он подтвердил наличие неприязненных отношений с заявителем, однако считает, что тот сам спровоцировал конфликтную ситуацию", - добавили в полиции.

В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.