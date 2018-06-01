  В Одессе неизвестные в масках ограбили местного риэлтора

Вчера днем четверо неизвестных напали на водителя автомобиля Хюндай. Они разбили окно иномарки и забрали ценные вещи. Как оказалось, пострадавший занимается риэлторской деятельностью и, очевидно, бандиты знали, что в его машине везут деньги.

Случилось ограбление в жилмассиве Радужный.

По предварительным данным, в момент случившегося пострадавший находился за рулем авто, в результате преступники забрали у него деньги и скрылись с места ДТП.

На данный момент устанавливаются все детали случившегося.