Радикально настроенные активисты продолжают раскачивать Одессу. В этот раз под их прицел попала полиция

Собравшиеся уверены, что полиция бездействует и не расследует нападения на одесских активистов.

На акцию пришли около 40 человек. Митингующие принесли растяжку «Одесская народная бандитская республика», и плакаты «Одеса. Нас хочуть вбити» и «Небезпечне місто». Один из участников принес плакат с оскорбительной надписью: «Смерть м*сорам».

Собравшиеся требовали, чтобы к ним спустился начальник главы ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.

«Если он к нам не выйдет, то мы начнем собирать подписи и требовать его отставки. Мы поедем в Киев к Авкову. Пусть что-то делают, Нацгвардию там вводят или не знаю что,» — заявил активист Олег Михайлик.

Митинг кончился тем, что в канцелярию отнесли требования митингующих.