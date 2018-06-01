В Одессу поступили новые белорусские троллейбусы. Сразу четыре штуки

Как сообщил нашему корреспонденту директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман, троллейбусы уже получили сертификаты и вполне готовы к работе. В течение трех дней они пройдут обкатку и уже во вторник выйдут на маршруты.

Работать новые современные машины будут на маршрутах №7 и №10. Напомним, что данные троллейбусы обладают просторным салоном повышенной комфортности, кондиционером и даже розетками для зарядки телефонов.

Кроме того, троллейбусы имеют низкую посадку и благодаря конструктивным особенностям способны «приседать» на остановках, что особенно удобно для инвалидов-колясочников и мам с детскими колясками.

Троллейбусы также имеют специальные генераторы, позволяющими иметь запас автономного хода, что позволяет объезжать возможные заторы и добраться до конца маршрута даже в случае отсутствия электропитания в контактной сети.