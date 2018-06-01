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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесская область вошла в первую пятерку по уровню привлечения инвестиций

Категория: Новости


Одесская область вошла в первую пятерку по уровню привлечения инвестиций

Об этом сообщила в ходе проведенной в Одессе конференции «Евроинтенграция – сила возможностей» вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как особо отметила вице-премьер, «...регион демонстрирует устойчивое развитие, стабильный рост экспорта и открытость миру!»

И это приносит наглядные результаты.

Так, по информации Иванны Климпуш-Цинцадзе, «…только в прошлом году предприятия области осуществляют внешнеторговые операции с партнерами из ста семидесяти стан мира».



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