Одесская область вошла в первую пятерку по уровню привлечения инвестиций

Об этом сообщила в ходе проведенной в Одессе конференции «Евроинтенграция – сила возможностей» вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как особо отметила вице-премьер, «...регион демонстрирует устойчивое развитие, стабильный рост экспорта и открытость миру!»

И это приносит наглядные результаты.

Так, по информации Иванны Климпуш-Цинцадзе, «…только в прошлом году предприятия области осуществляют внешнеторговые операции с партнерами из ста семидесяти стан мира».