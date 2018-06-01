«Пьяная езда» докатилась до… школьных автобусов

Полицейские задержали пьяного водителя школьного автобуса. По информации патрульной полиции, экипаж, который был направлен для эскортирования автобуса и должен был отвести школьников в дельфинарий, обратили внимание на не адекватное состояние водителя.

Проведенная экспертиза на содержание алкоголя в крови подтвердила подозрения. В крови водителя оказалось 0,33 промилле алкоголя.

В отношении водителя составили административный протокол по статье 130 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь ему грозит годичное лишение прав.

А поездка детей в дельфинарий состоялась уже на другом автобусе.