 
Информация к новости
  • Просмотров: 95
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одесса попрощалась с Кирой Муратовой

Категория: Новости / История и культура


Одесса попрощалась с Кирой Муратовой

Скончавшуюся 6 июня знаменитого одесского режиссера Киру Муратову кремировали и похоронили на Таировском кладбище.

При этом процедура похорон прошла в максимально закрытом режиме, согласно последней воле покойной. Присутствовали только ее родные и ближайшие друзья.

Накануне вечером в помещении киностудии прошел вечер памяти Киры Муратовой, в ходе которого демонстрировались отрывки из снятых ею фильмов. Причем без слов, только под аккомпанемент оркестра.

Это сделано в память о желании покойного режиссера снять немое кино.

По информации руководства киностудии, планируется организовать ретроспективный фестиваль фильмов Киры Муратовой.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 