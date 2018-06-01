Одесса попрощалась с Кирой Муратовой

Скончавшуюся 6 июня знаменитого одесского режиссера Киру Муратову кремировали и похоронили на Таировском кладбище.

При этом процедура похорон прошла в максимально закрытом режиме, согласно последней воле покойной. Присутствовали только ее родные и ближайшие друзья.

Накануне вечером в помещении киностудии прошел вечер памяти Киры Муратовой, в ходе которого демонстрировались отрывки из снятых ею фильмов. Причем без слов, только под аккомпанемент оркестра.

Это сделано в память о желании покойного режиссера снять немое кино.

По информации руководства киностудии, планируется организовать ретроспективный фестиваль фильмов Киры Муратовой.