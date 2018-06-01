Турнир «Адвокатская ладья» - спорт, искусство и интеллектуальный диалог в Одессе

9 июня в нашем городе состоялся Всеукраинский шахматный турнир адвокатов. Уже в четвертый раз мероприятие объединяет тех, кто увлечен этой загадочной и сложной игрой - шахматами.

Двадцать участников из Одессы, Киева, Черноморска приняли участие в состязании, состоявшемся благодаря поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова в шахматном зале Юридической академии.

Соревнования проводятся с 2015 года по инициативе адвокатов Всеволода Сокалюка, члена Совета адвокатов Одесской области Дениса Пономаренко, партнера адвокатского обьединения «Barristers», под эгидой Областного отделения ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Одесской области и некоторых адвокатских компаний.

Со-организатором события стал международный гроссмейстер Михаил Голубев, судьей турнира - Ирина Касимова.

Соревнования проходят по «швейцарской» системе - в данном турнире предполагается девять туров так называемых «быстрых шахмат» (рапид), когда каждому участнику предоставляется по 10 минут в одной игре.

Шахматы - пожалуй, не самая популярная игра сегодня. Тем не менее, в Украине ежегодно проходят много различных соревнований по шахматам - среди любителей и профессионалов, взрослых и детей.

Адвокаты шутят, задавая друг другу вопрос о том, чем же все-таки являются шахматы - спортом или искусством?!

Всеволод Сокалюк рассказывает о своем пристрастии к этой игре:

Играть в шахматы меня научил отец еще в детстве, а в первом классе я увлекся игрой в шашки в нашем Раздельнянском шахматно-шашечном клубе. Позже всегда участвовал в играх, проходивших часто среди школьников. Хорошо помню, какими волнующими были поездки на командные соревнования в Одессу, в лагерь «Салют» на 16-ой станции Большого Фонтана.

Именно тогда азарт интеллектуального поединка и стал не просто юношеским увлечением для Всеволода Петровича, и его коллег-адвокатов, а серьезным и ответственным делом, которое всегда вызывает хорошие чувства - легкое волнение перед игрой, воодушевление, дружеское противостояние в поединке.

В Одессе всегда была очень сильная шахматная школа - продолжает Всеволод - одна из сильнейших в СССР. Здесь бывали всемирно известные, талантливые игроки, часто проводились различные турниры. Нам приятно осознавать, что в каком-то смысле мы продолжаем эти славные традиции. Замечу, что и адвокатская школа в нашем городе тоже мощная. Вот мы и стремимся объединить эти направления

- шутливо отмечает он.

Следует заметить, что в адвокатской практике, как и в шахматах, важную роль играют такие личностные качества, как целеустремленность, стратегическое и тактическое мышление, азарт в хорошем смысле - как и в любых соревнованиях. Крайне важна интуиция - именно то качество, которое дает возможность сделать правильный и единственно возможный ход, принять верное решение-

добавляет Сокалюк.

Среди почетных гостей присутствовал глава Совета адвокатов Одесской области - Иосиф Львович Бронз, который, открывая турнир, отметил, что знания, умения и интеллект - все то, что раскрывают шахматы, необходимо в профессии адвоката.

Стратегия, тактика игры, последовательность ходов, подчеркнул он, - все это крайне важно в нашей ответственной работе.

Иосиф Бронз поздравил всех участников и высказал свое пожелание - в последующих турнирах привлекать больше молодежи и студентов к этой замечательной и завораживающей игре - шахматам.