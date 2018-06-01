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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Международный фестиваль классической музыки Odessa Classiсs на Потёмкинской лестнице

Категория: Новости / История и культура

Международный фестиваль классической музыки Odessa Classiсs на Потёмкинской лестнице

Участники Четвёртого Международного фестиваля классической музыки Odessa Classiсs бесплатно выступили на Потёмкинской лестнице. Слушателями стали более 10 тысяч одесситов и гостей города.

Под видеоинсталляции VJ Videomatics выступила скрипачи Захар Брон и Майкл Гуттман, пианист Алексей Ботвинов, виолончелистка Цзин Чжао и уже полюбившийся одесситам Берлинский камерный оркестр. Звучала популярная классика, исполнялись саундтреки к кинофильмам.

Как и было ранее оговорено, в концерте наравне с мировыми звёздами участвовал победитель Первого детского конкурса пианистов имени Серафимы Могилевской Роман Федюрко.

Международный фестиваль классической музыки Odessa Classiсs на Потёмкинской лестнице

Международный фестиваль классической музыки Odessa Classiсs на Потёмкинской лестнице

Международный фестиваль классической музыки Odessa Classiсs на Потёмкинской лестнице

 

 

 



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