Международный фестиваль классической музыки Odessa Classiсs на Потёмкинской лестнице

Участники Четвёртого Международного фестиваля классической музыки Odessa Classiсs бесплатно выступили на Потёмкинской лестнице. Слушателями стали более 10 тысяч одесситов и гостей города.

Под видеоинсталляции VJ Videomatics выступила скрипачи Захар Брон и Майкл Гуттман, пианист Алексей Ботвинов, виолончелистка Цзин Чжао и уже полюбившийся одесситам Берлинский камерный оркестр. Звучала популярная классика, исполнялись саундтреки к кинофильмам.

Как и было ранее оговорено, в концерте наравне с мировыми звёздами участвовал победитель Первого детского конкурса пианистов имени Серафимы Могилевской Роман Федюрко.