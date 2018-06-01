Около 6 тыс. украинцев приобрели билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в России

Около 6 тыс. украинцев приобрели на данный момент билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА, передает "Интерфакс-Украина".

В середине мая это количество составляло 5,2 тыс. билетов.

При этом в ФИФА не уточняют, из каких конкретно регионов Украины приобретались билеты.

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 продолжается. Она стартовала в сентябре 2017 года. По состоянию на 7 июня, было продано более 2,4 млн билетов на матчи чемпионата. Почти 872 тыс. билетов приобрели болельщики из России, 88,8 тыс. – из США, 72,5 тыс. – из Бразилии, 65,2 тыс. – из Колумбии, 62,5 тыс. – из Германии, 60,3 тыс. - из Мексики, 54 тыс. – из Аргентины, 43,6 тыс. – из Перу, 40,2 тыс. – из Китая, 36,3 тыс. – из Австралии, 32,3 тыс. – из Англии.

Согласно подсчетам ФИФА, 54% билетов на матчи ЧМ-2018 в России куплены иностранцами.

Федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на турнир и не проводит аккредитацию украинских журналистов для его освещения. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов и глава МИД Павел Климкин призывали украинцев не посещать мундиаль.