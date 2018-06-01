Новый случай разбойного нападения произошел накануне в Одессе

По информации руководителя ГУНП Дмитрия Головина, на одиноко идущую шестидесяти однолетнюю пенсионерку внезапно напал молодой мужчина и под угрозой ножа сорвал с нее золотую цепочку.

К счастью неподалеку находился полицейский патруль и злоумышленник, не смотря на попытки скрыться, а затем спрятаться в чужом дворе, был задержан буквально в течение нескольких минут.

Им оказался двадцати девяти летний ранее судимый мужчина. Он взят под стражу.

Начато уголовное производство по статье 187 (разбой).

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, что при нападении он использовал нож с автоматическим боковым выбросом лезвия, специально приспособленный для использования в качестве оружия.