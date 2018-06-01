Очередное столкновение автомобилей произошло накануне в Одессе

По информации патрульной полиции, на сей раз «стальные кони» столкнулись в районе седьмой станции Большого Фонтана.

Там автомобиль «Lexus», двигаясь со стороны десятой станции, на повороте на улицу Чубаевскую не пропустил автомобиль «Opel», двигавшийся со стороны пятой станции.

В результате пострадал пассажир «Opel», а сам автомобиль получил серьезные повреждения.

Что же касается «Lexus», то ни его водитель, ни сам автомобиль сколько-нибудь серьезных повреждений не получили.