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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Очередное столкновение автомобилей произошло накануне в Одессе

Категория: Новости


Очередное столкновение автомобилей произошло накануне в Одессе

По информации патрульной полиции, на сей раз «стальные кони» столкнулись в районе седьмой станции Большого Фонтана.

Там автомобиль «Lexus», двигаясь со стороны десятой станции, на повороте на улицу Чубаевскую не пропустил автомобиль «Opel», двигавшийся со стороны пятой станции.

В результате пострадал пассажир «Opel», а сам автомобиль получил серьезные повреждения.

Что же касается «Lexus», то ни его водитель, ни сам автомобиль сколько-нибудь серьезных повреждений не получили.



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