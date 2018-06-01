Одесские спасатели спасли Молдаванку от масштабного пожара

По информации ГСЧС, накануне ночью поступил сигнал о возгорании в одноэтажном здании на улице Болгарской. Первый пожарный экипаж прибыл на место уже через пять минут.

Как выяснилось, горела крыша одноэтажного строения, приспособленного для сбора вторсырья. При этом возникла реальная угроза распространения пожара на соседние здания.

Однако благодаря оперативным действиям пожарных этого удалось не допустить. Пожар был погашен в течение получаса.

Площадь возгорания составила шестьдесят квадратных метров.

В ходе борьбы с огнем был спасен тридцати восьми летний мужчина, который госпитализирован с ожогами двадцати пяти процентов тела.

Причины возгорания выясняются.

В ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и пятнадцать человек личного состава.