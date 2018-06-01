Выпускники Одесской военной академии подрались из-за того, что неизвестные нанесли на памятник боевой машине десанта розовые узоры

Как сообщает сайт 368.media, после торжественного выпуска в ночь со 2 на 3 июня неизвестные разукрасили памятник в розовый цвет, а выпускники десантного факультета без разбирательства устроили массовое избиение выпускников факультета материально-технического обеспечения.

В результате трёх выпускников госпитализировали в нейро-хирургическое отделение военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Отметим, что до сих пор нет официальной информации относительно инцидента и состояния здоровья выпускников военной академии.