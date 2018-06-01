 
Информация к новости
  • Просмотров: 290
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Выпускники Одесской военной академии подрались из-за того, что неизвестные нанесли на памятник боевой машине десанта розовые узоры

Категория: Новости / Происшествия

Как сообщает сайт 368.media, после торжественного выпуска в ночь со 2 на 3 июня неизвестные разукрасили памятник в розовый цвет, а выпускники десантного факультета без разбирательства устроили массовое избиение выпускников факультета материально-технического обеспечения.

В результате трёх выпускников госпитализировали в нейро-хирургическое отделение военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Отметим, что до сих пор нет официальной информации относительно инцидента и состояния здоровья выпускников военной академии.

Выпускники Одесской военной академии подрались из-за того, что неизвестные нанесли на памятник боевой машине десанта розовые узоры

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 