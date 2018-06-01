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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что имитация убийства журналиста Бабченко может использоваться как топливо для пропаганды

Категория: Новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что имитация убийства журналиста Бабченко может использоваться как топливо для пропаганды

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что имитация убийства журналиста Аркадия Бабченко могла подорвать доверие к прессе.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, которая прошла в пятницу, 8 июня.

«Во–первых, мы все с облегчением узнали, что Бабченко живой. Во–вторых, подчёркиваю, я сожалею по поводу того, что этот инцидент может подорвать доверие к свободной прессе и использоваться как топливо для пропаганды», — сказал он.

Столтенберг отметил, что свободная и независимая пресса является «жизненно важным элементом демократического общества».

«Я лично убеждён, что ​единственный способ не стать жертвой фейковых новостей — это поддерживать независимую прессу, которая способна задавать трудные вопросы и проверять факты и свои источники», — сказал Столтенберг.

Напомним, что убийство российского публициста Аркадия Бабченко было исценировано 29 мая. На следующий день он «ожил». Генпрокуратура объяснила это необходимостью получить информацию о большем числе возможных жертв. Своё осуждение постановки выразили «Репортёры без границ» и ОБСЕ.



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