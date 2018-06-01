В Килие 9-летний мальчик обиделся и выстрелил в 12-летнюю девочку из «воздушки»

В городе Килия Одесской области мальчик, обидевшись на детей, с которыми играл во дворе, взял оставленную родителями «воздушку» и выстрелил в спину девочки.

Об этом сообщила мама пострадавшей в соцсети «Facebook».

Пуля проникла в лёгкое, девочка чудом выжила. ЧП произошло ещё 4 мая. Дети играли во дворе в баскетбол. Кроме пострадавшей и стрелявшего там находились ещё двое детей в возрасте от двух до шести лет.

Врачи до сих пор не смогли извлечь пулю из организма ребенка. Очередная операция предстоит на следующей неделе в Киеве.

«Хочу рассказать о своей беде, которая случилась в нашей семье в нашем городе, о которой умалчивают все, и о работе нашей полиции. Наша дочь поехала с бабушкой и дедушкой в гости к дяде, вышла играть во двор к детям. Играя с мячом, один мальчик обиделся, что играют не по его правилам, "психанул" и пошёл к себе в квартиру, достал "воздушку" заряженную, из-за двери выстрелил в нашу дочь, с расстояния приблизительно 20 метров», — написала Валентина, мать пострадавшей девочки.

По словам женщины, заявление в полицию они написали в тот же день. Но прошёл месяц, а ситуация до сих пор не ясна. Как утверждает мама, их дело специально затягивают.

«Нами было написано заявление в нашу полицию. Полиция тянет наше дело до сих пор, на родителей мы не можем подать в суд на взыскание финансовой помощи. Родители мальчика не осознают своей халатности о неправильном хранении "воздушки" и всячески стараются закрыть наше дело», — рассказала Валентина.