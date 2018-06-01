Подозреваемому мигранту не удалось скрыться на родине

Сознавшийся в убийстве и изнасиловании немецкой школьницы 20-летний иракский мигрант доставлен в полицию Висбадена. Несмотря на то, что в отношении него проводится расследование по делу об еще одном изнасиловании, он смог беспрепятственно вернуться в Ирак из Германии вместе с родителями и пятью братьями и сёстрами.

Жестокое убийство потрясло жителей Германии. Канцлер Ангела Меркель, на которую обрушилась волна критики, потребовала соразмерного наказания за это преступление и подчеркнула: "Это происшествие потребует от всех очень серьезно относиться к интеграции и разъяснять местные ценности".

Тело 14-летней Сюзанны было найдено 6 июня в районе Висбадена Эрбенхайм. Девочка из еврейской семьи уроженцев Молдавии пропала в Майнце в конце мая.

В ходе расследования выяснилось, что в аэропорту Дюссельдорфа в билетах и паспортах не были сверены имена подозреваемого и его родственников — они отличались от тех, что стояли в их документах о пребывании в Германии, сообщает Deutsche Welle.

По данным следствия, подозреваемый вместе с матерью, отцом и еще пятью их детьми жил в общежитии для беженцев на окраине Висбадена. 13-летний ребенок беженцев из того же общежития сообщил полиции, что иракец признался ему в совершении преступления.

Несколько дней назад подозреваемый вместе со всей своей семьей бежал в Ирак. Семья спешно вылетела из Дюссельдорфа в Стамбул, а оттуда направилась в иракский Эрбил.

Имена на билетах отличались от тех, что стояли в их документах о пребывании в Германии, однако у семьи также были так называемые паспорта-пропуска на арабском языке с фотографиями, которые выдает посольство Ирака. В аэропорту, по данным следствия, сверяли их фотографии, но не имена. Немецкая полиция выдала международный ордер на арест иракца.