Украинские и венгерские пограничники пытаются установить самолет, нелегально пересекший границу с Венгрией в ночь на 10 июня

Украинские и венгерские пограничники проводят оперативные мероприятия по установлению самолета, который нелегально пересек границу с Венгрией в ночь на 10 июня. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "РБК-Украина".

"Ночью с 9 на 10 июня венгерские пограничники наблюдали летательный объект на радарах. Это была малая летающая цель. Возможно, это был самолет, а возможно – дельтаплан. Сказать трудно", – заявил Слободян.

По его словам, за нарушение границы украинским самолетом в Венгрии действительно объявили военную тревогу и привели самолеты в повышенную боевую готовность.

"Они привели самолеты в повышенную боевую готовность, но в небо самолеты не поднимали. ...Не мы объявляли тревогу, думаю, что ее уже отменили", – добавил Слободян.

Пресс-секретарь отметил, что по факту пересечения венгерской границы с территории Украины не было возбуждено уголовное производство.

"Поэтому сейчас венгерские и украинские пограничники проводят оперативные мероприятия, поисковые действия. Правоохранители пытаются установить, что это был за летательный аппарат и с какой целью нарушена граница. Уголовное производство не возбуждено, так как нет подтвержденного факта, нет задержанного летательного аппарата", – добавил Слободян.

По словам представителя ГПСУ, вероятно, это был самолет или дельтаплан контрабандистов.

"Мы подтверждаем, что контрабандисты в последнее время усилили использование малой авиации в связи с тем, что мы усилили охрану госграницы. Такие факты действительно имеют место", - подчеркнул Слободян.

Напомним, ранее сообщалось, что небольшой самолет с Украины в ночь на 10 июня нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести венгерские воздушные силы в боевую готовность.