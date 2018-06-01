Областные власти понятия не имеют, сколько биллбордов размещены на территории региона

Это выяснилось на проведенном в областной администрации совещании. Так, по данным профильного управления, на 2016 год насчитывалось триста тридцать два биллборда.

Однако, как отметил губернатор «…я не знаю, что тут было в 2016 году, но сейчас, уверен, что в регионе расположено не менее двух тысяч рекламных конструкций».

Поэтому в регионе будет создана специальная комиссия, которая проведет мониторинг объектов наружной рекламы на территории области, но и проверит легальность их установки и эксплуатации.

Возглавит комиссию первый вице-губернатор Александр Терещук.