На Ланжероне при купании погиб турист

По сообщению водолазно-спасательной службы, сорока четырех летний гость из Черновцов прыгнул с пирса в воду на запрещенном для купания участке побережья и утонул.

Когда его достали из воды, он был уже мертв.

По данным спасателей, погибший купался в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, он нарушил сразу три основных правила поведения на воде — не купаться в нетрезвом состоянии, пользоваться только специально предназначенными для купания участками побережья и ни в коем случае не прыгать в воду с пирсов.

Спасатели напоминают, что эти правила в буквальном смысле, «написаны кровью» и подавляющее большинство трагедий на воде связано именно с их игнорированием.