Дезинформация как способ захвата удержания власти VIDEO

Давид Сакварелидзе, бывший прокурор и глава одесской региональной ячейки партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил» в Facebook назвал спасенного Аркадия Бабченко военным преступником. «Тем, кто собирается заплатить нововылупленному патриоту Украины 50 тысяч долларов USD за интервью, советую спросить, куда он девал белую ленточку, которую надел во Владикавказе, вступая в ополчение, и на чей земле он находился. Тогда ему дали форму и белую повязку на рукав, которой он до сих пор гордится. Товарищ Бабченко, сепаратисты из "Южной Осетии" сделали тебе подарок - целую выставку твоей светлой памяти, они помнят ополченца с белой повязкой на рукаве, помнят твой подвиг - спертый рюкзак на военной базе в Гори», — добавил соратник Саакашвили.

В ответ на этот пост последовало применение «тяжелой артиллерии» в виде поста Виталия Портникова, который, не много не мало, обвинил Давида Сакварелидзе в моральном разложении.

Ведущие международные журналистские организации критически отреагировали на операцию СБУ, инсценировавшую убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Откуда пошла мода на использование фейков и зачем их применяют?

Все это проявление войны, которая ведется в информационном пространстве, война эта базируется, в первую очередь, на дезинформации.

Дезинформация продвигает не реальный, а придуманный виртуальный объект, который активно ломает привычную картину мира, при этом дезинформация слабо поддается опровержению, поскольку это сложно делать для несуществующих объектов.

Замечено, что преобладание фальшивых историй в онлайне воздвигает барьеры для информированного принятия политических решений и делает менее вероятным то, что избиратели будут выбирать на основании подлинной информации, а не лжи или обманывающего спина.

Новая среда в которой царствует дезинформация порождена социальными сетями. Формально они придумывались, чтобы дать голос всем, на самом же деле они разрабатывались как новый, мощный инструмент бесструктурного управления. Власть получает возможность действовать анонимно, снимая с себя ответственность за откровенные фейки.

Новая информационная среда отличается двумя характеристиками: технологиями и политической поляризацией. Сегодня контент может создать каждый, каждый может распространить его и сделать это анонимно. Раньше граждане могли оценивать информацию, основываясь на репутации источника, сегодня же нормой стала передача информации друг другу. Это общение в интернете может перехватываться ботами и троллями, работающими над искусственным усилением сеющих раздор идей, создавая для них информационное доминирование.

Сэмюел Вули в своей работе 2015 года подсчитал, что боты порождают половину всего интернет-траффика. А все потому, что 50 миллионов пользователей Twitter и почти 140 миллионов пользователей Facebook не демонстрируют человеческого поведения.

Ошибка украинских властей в истории с Бабченко залучалась в том, что они пренебрегли анонимностью и вляпались по уши в созданный самими же фейк, понесли за него информационную ответственность.

И хотя, может показаться, что информационные войны современности ведутся между странами, главным же их объектом воздействия является электорат собственный и во вторую очередь электорат страны конкурента.