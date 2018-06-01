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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Сегодня в центре Одессы обнаружен труп. Прямо на Куликовом поле.

Категория: Новости / Происшествия


Сегодня в центре Одессы обнаружен труп. Прямо на Куликовом поле.

По информации ГУНП, сообщение об обнаружении тела мужчины поступило утром по линии «102».

На место выехала следственно-оперативная группа. Согласно предварительным данным, труп принадлежит мужчине примерно тридцати пяти лет. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Проводится расследование. Выясняется личность погибшего. Для определения причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время решается вопрос о внесении в ЕРДР материалов по части 1 статьи 115 (естественная смерть).



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