Сегодня в центре Одессы обнаружен труп. Прямо на Куликовом поле.

По информации ГУНП, сообщение об обнаружении тела мужчины поступило утром по линии «102».

На место выехала следственно-оперативная группа. Согласно предварительным данным, труп принадлежит мужчине примерно тридцати пяти лет. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Проводится расследование. Выясняется личность погибшего. Для определения причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время решается вопрос о внесении в ЕРДР материалов по части 1 статьи 115 (естественная смерть).