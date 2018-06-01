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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Реконструкция проспекта Шевченко в районе Дворца Спорта будет завершена не ранее августа

Категория: Новости


Реконструкция проспекта Шевченко в районе Дворца Спорта будет завершена не ранее августа

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания начальник управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай. Так, по его словам, непосредственно дорожные работы по «округлению» поворота и замене покрытия будут завершены к 15-20 июля.

Однако «…для того, что бы нанести разметку придется подождать недели две. Чтобы асфальт устоялся», — отметил чиновник.

Что же касается установки остановочного комплекса, то, по словам директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько, «…на это необходим только один день».

Отметим, что вопрос об установке на этом участке т.н. «отбойника», по примеру Среднефонтанской площади, пока не решен.



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