Трасса Здоровья становится все более пешеходной

Как сообщил в ходе аппаратного совещания доложил начальник управления физкультуры и спорта Руслан Пуздрач, он провел по этому поводу встречу и переговоры с руководством велоклубов.

В результате достигнутого соглашение о том, чтобы традиционные летние соревнования по велоспорту, которые традиционно проводились именно на Трассе Здоровья, в этом году перенесены на Шкодовую гору.

Там созданы для этого все необходимые условия.

При этом городское руководство позитивно отметило принятые чиновником меры по обеспечению безопасности пешеходов на Трассе Здоровья и обратило внимание на необходимость добиться организации на Шкодовой горе соревнований не только местного, но национального и международного значения.

Правда, по их убеждению, для этого там еще необходимо оборудовать медицинский пункт, что должно быть сделано максимально оперативно.