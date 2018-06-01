Чиновники, ответственные за состояние пляжей, уйдут в отставку

Такое решение было принято в отношение директора департамента инженерной защиты территории и развития побережья Геннадия Мирошниченко и директора КП «Побережья» Анатолия Половко.

Такое решение руководство города приняло после того, как на аппаратном совещании были заслушаны их доклады о подготовке пляжей, возмутившие формальным подходом этих чиновников к своим обязанностям.

«Если послушать доклады, то можно подумать, что все в порядке. А на самом деле в этом сезоне нам нечем хвастаться и нечему радоваться!» -отметил, в частности, мэр Одессы.

При этом обращалось внимание на злостные нарушения, допускаемые арендаторами пляжей, состояние лестниц и спусков к морю, коммунальных пляжей в районе «Ротонды», неуважительное отношение к отдыхающим и нарушение правил свободного доступа отдыхающих в пятиметровую зону от среза воды вне зависимости от принадлежности пляжей.

Поэтому обоим чиновникам предложено написать заявления об увольнении по собственному желанию.