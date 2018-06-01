Фискальная служба Одесской области присоединилась к всемирной акции #FreeSentsov

Руководство и работники Главного управления ДФС в Одесской области и Одесской таможни ДФС, вместе с коллегами из других областей Украины, присоединились к всемирной акции #FreeSentsov с требованием спасти Олега Сенцова и освободить всех украинских граждан-политзаключенных, которые незаконно содержатся страной-агрессором.

Известный украинский кинорежиссер, сценарист и писатель был задержан в АР Крым в 2014 году и незаконно осужден на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории Крыма.

Он содержится в тюрьме Российской Федерацией и уже 29 день подряд голодает.

Требования Олега Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Флешмоб #FreeSentsov состоялся в городе Одессе во время I Спартакиады Государственной фискальной службы Украины.