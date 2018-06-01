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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Министр обороны Украины во время встречи в Одессе пообещал Молдове украинскую помощь в возвращении Приднестровья

Категория: Новости

Министр обороны Украины во время встречи в Одессе пообещал Молдове украинскую помощь в возвращении Приднестровья

Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак подчеркивает, что Украина будет помогать Молдове в восстановлении территориальной целостности.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, об этом Полторак заявил в Одессе во время встречи с министром обороны Молдовы Еудженом Стурзой. "Украина придерживается четкой позиции, которая основана на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова. Приднестровье является неотъемлемой частью Молдовы", - отметил министр обороны Украины.

"Мы будем делать все возможное, чтобы помочь в восстановлении территориальной целостности Молдовы и поддержать ее в дальнейшем. Мы поддерживаем общий военно-политический курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию и будем на взаимовыгодной основе развивать наши вооруженные силы по стандартам НАТО. Такой подход дружбы, взаимопонимания и поддержки всегда будет в основе украинско-молдавских отношений в сфере обороны", - отметил Полторак. В свою очередь Стурза заверил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Молдовы. "Молдова, как никто другой, понимает, с чем пришлось столкнуться Украине, и выступает за скорейшее разрешение кризиса, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, так же, как Молдова всегда знает, что Украина поддерживает нас", - сказал Стурза.



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