В Украине растут цены производителей промышленной продукции

Цены производителей промышленной продукции в мае выросли почти на 17%. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,8%.

Цены производителей промышленной продукции в Украине в мае 2018 года в годовом выражении - к маю 2017 года - выросли на 16,5%. Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – апрелем 2018 года - цены производителей промпродукции в мае выросли на 0,8%. С начала года, к декабрю 2017 года, цены производителей промпродукции выросли на 6,8%. В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Крыма, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.