Жителям центра Одессы снова отключат воду

12 июня компания «Инфоксводоканал» прекратит подачу воды жителям ряда домов в центральной части Одессы.

Как сообщили в пресс-службе компании, такое отключение связано с работами на вновь проложенном магистральном водопроводе на углу улицы Преображенской и переулка Некрасова. По этой причине с 9:00 до 21:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Приморская, 1-17;

ул. Маяковского, 2-12;

пер. Некрасова;

Военный спуск;

ул. Гоголя;

ул. Гаванная, 1-5.

«Инфоксводоканал» приносит свои извинения одесситам за временно причинённые неудобства. Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05 и 093-17-00-155 (круглосуточно).