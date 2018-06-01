Жителям центра Одессы снова отключат воду

12 июня компания «Инфоксводоканал» прекратит подачу воды жителям ряда домов в центральной части Одессы.
Как сообщили в пресс-службе компании, такое отключение связано с работами на вновь проложенном магистральном водопроводе на углу улицы Преображенской и переулка Некрасова. По этой причине с 9:00 до 21:00 воды не будет по следующим адресам:
ул. Приморская, 1-17;
ул. Маяковского, 2-12;
пер. Некрасова;
Военный спуск;
ул. Гоголя;
ул. Гаванная, 1-5.
«Инфоксводоканал» приносит свои извинения одесситам за временно причинённые неудобства. Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05 и 093-17-00-155 (круглосуточно).