Кота Жванецкого сдали на металлолом?

С подоконника здания на Маразлиевской, где располагается Всемирный клуб одесситов, украли скульптуру кота Мориса, спящего на известном портфеле сатирика Михаила Жванецкого.

Композицию называли «Кот Жванецкого». Её автором была одесский скульптор Татьяна Штыкало.

На наружном подоконнике кота на портфеле установили в середине апреля.

Скорее всего, скульптуру украли на металлолом.

В 16:55. на месте происшествия начала работать следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к краже, и привлечению их к ответственности. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.