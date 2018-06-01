Доноры крови стали моложе и образованнее

В 2017 году в Одесской области было сделано 27 тысяч донаций крови, в Украине — 550 тысяч, а в мире - 112 миллионов.

Об этом сообщил 11 июня журналистам главврач коммунального неприбыльного предприятия «Одесская областная станция переливания крови» Михаил Бартко. Он отметил, что в целом данное медучреждение обеспечено кровью, хотя в его практике бывают разные случаи.

«Однозначно сказать сложно. Например, три недели назад собралось 30 литров группы три–плюс. Доноры приходили, а больных не было. Мистика какая–то. Есть редкие группы. У 85% людей резус — положительный, у 15% — отрицательный… Если человек попал в аварию, а у него редкая четвёртая группа крови и ему нужны 1-1,5 литра крови, то всегда, конечно, мы не можем обеспечить», — говорит врач.

Он добавил, что в некоторых случаях на станции практикуется платное донорство (если крови не хватает).

«В общем, показатели Украины, конечно, намного ниже европейских. В мире на тысячу человек населения имеются три донора, у нас на тысячу населения еле дотягиваем на одного донора. В нашей стране для одного человека в среднем заготавливаются 14 миллилитров крови. В Одессе — 20 миллилитров. Тогда как в странах ЕС — 36», — продолжил Михаил Бартко.

По его словам, в последнее время изменилась структура донорства: если раньше в основном сдавали кровь за деньги, то сейчас 80 % доноров — люди в возрасте 25-36 лет с высшим или средним образованием, делящиеся своей жизненно важной жидкостью добровольно. Кроме того, как отметил медик, проблема в настоящее время заключается не столько в наличии крови, сколько в организации работы самой службы переливания, которое нуждается в реорганизации. Так, сейчас в Одесском регионе работают несколько соответствующих отделений и различных кабинетов, которые разобщены и не подчиняются единому органу. По мнению главврача, централизация этой сферы только улучшит её работу.

Добавим, что в Украине уже разработана концепция реорганизации донорских центров. В соответствии с ней в каждой области страны должен быть один пункт переливания крови, а в каждой больнице — банки с кровью.