В самом центре Одессы сарай перестраивают в… гостиницу

Это уникальное явление происходит во дворе по адресу улица Успенская, 41. Как сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии руководитель Приморской районной администрации Марат Королев, «…хозяин сарая площадью тридцать четыре квадратных метра решил снести эту «недвижимость» и на ее месте возвести… трехэтажную гостиницу».

Для чего, по его словам, не имея никаких разрешительных документов, успел вырыть котлован. Что уже привело к повреждению и частичному разрушению примыкающей стены детского садика.

При этом, как сообщил руководитель городского ГАСКа Александр Авдеев, его сотрудники совместно с представителями районных властей запретили проведение строительных работ и вынесли постановление о возвращении территории двора в аутентичное состояние.

Однако попасть на эту стройку они не смогли, «…поскольку застройщик поставил в проезде во двор свой джип, к которому привязал злую собаку».

Отметим, что городские власти поручили незамедлительно прекратить строительство, задействовав для обеспечения безопасности инспекторов ГАСКа и сотрудников Департамента муниципальной безопасности.

Более того, были даны указания посчитать нанесенных городскому имуществу и детскому садику ущерб, который должен быть взыскан с «самостройщика».