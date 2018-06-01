 
Информация к новости
  • Просмотров: 63
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В самом центре Одессы сарай перестраивают в… гостиницу

Категория: Новости


В самом центре Одессы сарай перестраивают в… гостиницу

Это уникальное явление происходит во дворе по адресу улица Успенская, 41. Как сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии руководитель Приморской районной администрации Марат Королев, «…хозяин сарая площадью тридцать четыре квадратных метра решил снести эту «недвижимость» и на ее месте возвести… трехэтажную гостиницу».

Для чего, по его словам, не имея никаких разрешительных документов, успел вырыть котлован. Что уже привело к повреждению и частичному разрушению примыкающей стены детского садика.

При этом, как сообщил руководитель городского ГАСКа Александр Авдеев, его сотрудники совместно с представителями районных властей запретили проведение строительных работ и вынесли постановление о возвращении территории двора в аутентичное состояние.

Однако попасть на эту стройку они не смогли, «…поскольку застройщик поставил в проезде во двор свой джип, к которому привязал злую собаку».

Отметим, что городские власти поручили незамедлительно прекратить строительство, задействовав для обеспечения безопасности инспекторов ГАСКа и сотрудников Департамента муниципальной безопасности.

Более того, были даны указания посчитать нанесенных городскому имуществу и детскому садику ущерб, который должен быть взыскан с «самостройщика».



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 