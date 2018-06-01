Половина объединенных территориальных громад, созданных в Одесской области до сих пор не имеют собственных пожарных команд

Об этом рассказал в ходе заседания комиссии по ЧС и экологической безопасности области заместитель руководителя регионального ГСЧС Орест Фок. По его словам, «…из двадцати восьми ОТГ свои пожарные команды имеют только четырнадцать».

Он сообщил, что руководство ГСЧС регулярно общается по этому поводу с главами райадминистраций, однако многие остаются глухи к приводимым доводам.

При этом такую позицию главы районов объясняют, как правило, отсутствием средств.

Однако, по мнению спасателей, экономить на жизни и здоровье жителей недопустимо.