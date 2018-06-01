Вооруженное нападение с покушением на убийство — не повод для «отсидки»?

Очевидно, именно такого мнения придерживаются Подольский суд Одесской области. Накануне там завершилось слушание резонансного дела о нападении мужчины, находящегося в нетрезвом состоянии на свою бывшую жену, которой он нанес несколько проникающих ранений шилом, в результате чего женщина получила тяжкие телесные повреждения и могла погибнуть.

Однако, приняв во внимание раскаяние преступника в содеянном и позицию самой протерпевшей, которая заявила, что не имеет претензий к подсудимому, суд определило ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, но… с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Проще говоря, за нанесение тяжких телесных повреждений по статье 121 УК Украины обвиняемый отделался… условным сроком.

И это при том, что согласно действующему законодательству состояние опьянения преступника является не смягчающим, а отягощающим вину обстоятельством, а статья 121 УК относится к категории тяжких преступлений, в определении наказания по которым факт прощения пострадавшим преступника не должно приниматься во внимание.