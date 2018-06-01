А белый лебедь на пруду…

Никто не станет спорить: пруды – главная достопримечательность Парка Победы. А теперь, когда пруды почистили и запустили в них живность, когда главный из них еще и засветился тысячами огней, стал (особенно по вечерам) похожим на ожившую сказку, сюда стоит прийти отдохнуть – не пожалеете.

В пруду теперь работают два фонтана, которые еще недавно были в нерабочем состоянии, один из них – уже довольно долгое время. Работы завершены: восстановлена система аэрации и оборотная система прудов (фильтрация воды в прудах). Также выполнены работы по замене форсунок и установке подсветки на фонтане. В ходе работ коммунальщики возобновили нормальное движение воды в каскаде, теперь пруды можно наполнять из одного источника (сверху вниз). До этого это делали отдельно в каждом водоеме.

Как рассказывают специалисты, такая система освещения является уникальной для Украины. Еще бы: ведь это более 150 так называемых «сценарных эффектов» игры света на воде под музыкальное сопровождение.

Система оснащена управляющими платами и центральным контролером. Специалисты использовали для создания проекта оборудование европейских брендов, хорошо зарекомендовавших себя.

Очищение большого пруда стало своего рода событием. В течение нескольких недель рабочие при помощи спецтехники занимались очисткой дна. За то время, что пруд не чистился, как мы уже как-то рассказывали, на дне скопился толстый слой грязи, ила и мусора. Среди мусора можно было увидеть не только сухие ветки и пакеты, бутылки, но даже и автомобильные покрышки.

Сейчас пруд не только благоустроен, но и феерично красочен! И еще одна фишка: на чистой водной глади установили лилии, которые оснащены солнечными батареями и светятся в сумерках за счет накопленной в течение дня энергии.

Вернулись в пруд и его обитатели – черепахи, рыбы, лебеди и утки, которых на время работ отселяли в соседние водоемы. Сейчас здесь даже отремонтированы и выкрашены домики для лебедей – настоящих хозяев пруда, которые величественно проплывают по его глади.

Напомним, сегодняшний парк Победы долгое время представлял собой пустынное место. Некоторое время эта территория входила в состав Ботанического сада. Но и сегодня его украшает множество насаждений, среди которых есть и представители хвойных, плодовых и лиственных деревьев.

Еще одна изюминка сегодняшнего парка Победы – небольшая поляна елей и сосен, на которых обитают местные белочки. Они привыкли к людям, которые их подкармливают, очень дружелюбны, и с удовольствием подбегают к гостям парка.