«Прощай, немытая Россия» и здравствуй, немытая Украина?

Никто не будет спорить, что Каролино-Бугаз и Затока – одни из самые известных и любимых туристами мест одесского побережья. Их еще с советских времен знали и ценили не только украинцы. До недавнего времени сюда стремились попасть россияне, белорусы, молдаване. Приятные цены и уникальные природные условия создавали тут неповторимую атмосферу отдыха. Море, лишь узенькой полоской суши отделенное от Днестровского лимана, степь, напоенная ароматами полевых цветов и трав, естественные, широкие пляжи с натуральным лечебным кварцевым песком и идеальный, пологий, не каменистый берег – что может быть лучше и комфортнее для тех, кто решил на время уйти от городской суеты? Пафосные европейские курорты с их мелкой и крупной галькой на самом деле могли бы только завидовать нашим природным богатствам и красотам. Однако почему-то не завидуют… Почему-то свой Лазурный берег нам до сих пор создать не удалось. Почему? Как ни обидно это может прозвучать, но главная причина тому – мы!

Любим мы – украинцы – во всех своих бедах, неурядицах, ошибках, просчетах винить кого-то… Кого угодно, начиная с незапамятных времен: царя, «преступный коммунистический режим», Россию-агрессора. Любим всегда смотреть на других, у кого все лучше, и мечтать: вот нам бы так! А увидеть проблему в себе, реально начать меняться, начать что-то конкретное делать, чтобы лучше стало у нас – неее, это не к нам! Это трудно. И долго. И неудобно. И непривычно… Ну, кому это надо, например, ходить с лопаткой и кулечком и убирать на улице за своей собакой? Кому нужно сортировать мусор в восемь разных пакетов и выбрасывать строго куда положено? Кому нужно уносить за собой остатки еды и бутылки с пляжа, когда можно бросить их прямо на песок? А ведь до контейнеров идти-то метров 100, не больше. Но зачем, если и так сойдет!

Патриотичные граждане Украины очень любят рассуждать о том, что в России все плохо, грязно, неухожено. А вот в Европе – наоборот: чисто, красиво, все блестит! «Украина – це Европа», – кричат они! Да никто ж не спорит. Вот мы даже уже раз десять сказали России «прощай». Только почему-то европейскиепорядок, чистота и красота от этого к нам не пришли! Никому не приходит в голову, почему?

Мне, например, когда я в очередной раз слышу разговоры о том, как в России грязно, хочется показать нашимгоре-патриотамкартинкиКаролино-Бугаза, красивейшего курортного места Одесской области! КТО ежегодно превращает его в мусорную свалку? Со всей ответственностью могу сказать – россияне сюда уже четвертый год не приезжают. Отдыхают в основном свои. И именно свои закапывают шкурки от арбузов в песок, оставляют на песке гнить и вонять головы креветок. Свои пьют пиво и швыряют бутылки в кучу. А ведь до контейнеров, повторюсь, метров 100!

Нет, мы не «немытая Россия», мы что-то совсем другое! Только больно из года в год смотреть на то, как наши же люди убивают прекрасные природные места. А потом удивляются: Украину так щедро одарил Господь. Тут и климат благодатный, и море, и реки, и леса, и черноземы! Почему ж мы так плохо живем?

Эти снимки я делала в конце мая. Курортный сезон еще толком не успел начаться. А мусорные кучи на песке уже «начались».

«На Троицу натворили, – сетуют первые дачники. – Три выходных было, народу приехало много – вот, отдохнули!»