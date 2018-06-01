Операция «Узурпация» или Дело Бабченко в историко-сравнительной перспективе

Трудно передать суматоху мыслей, чувств и мнений, которую породило в украинском обществе так называемое дело Бабченко. «Охранители власти» повелись на пропаганду и прославляют СБУ за отличную спецоперацию и сохранение жизни журналиста. Критики власти видят непрофессионализм спецслужб. Но, при всей абсурдности ситуации, она не должна вводить в заблуждение: за завесой несуразицы и клоунады на уровне сельского клуба (а мне кажется, что так задумывалось специально, чтобы никто не воспринимал серьезно), в тени осталось главное: «Зачем?» При всех чисто технических несуразицах инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, осуществленной доблестной СБУ, с политической точки зрения оно было организовано и спланировано абсолютно безупречно. Это становится очевидным, если применить историко-сравнительный метод анализа ситуации. В контексте ряда знаковых событий в политической истории ХХ в. дело Бабченко приобретает совсем другое, угрожающее звучание. Речь идет о поджоге Рейхстага 27 февраля 1933 г. в нацистской Германии и об убийстве С.М.Кирова 1 декабря 1934 г. в сталинском СССР. В этой перспективе данная ситуация полностью аналогична той, что сложилась в современной Украине в 2018 г. Главное сходство – преддверие выборов и полная заидеологизированность сознания жителей этих стран, медиасфер и вообще всех сфер жизни. Идеология коммунизма в СССР, национал-социализма в Германии и национализма в Украине создают ситуацию, в которой возможны такие информационные «вбросы», когда мозги среднего обывателя захвачены идеологией так, что он уже утратил способность критического мышления. «Но зачем это нужно?» – спросите вы. Чтобы имелась возможность для полной узурпации власти тоталитарными лидерами этих стран.

Как Гитлер узурпировал власть

Именно для этого были искусственно сконструированы рассматриваемые события. Поджог Рейхстага был организован нацистами в преддверии выборов, чтобы потом обвинить их реальных конкурентов на предстоящих выборах – коммунистов и социал-демократов Германии, получив реальный повод расправиться с ними. Именно после этого Гитлер становится «фюрером», т.е. вождем, предводителем всей нации. 30 января 1933 года президент Веймарской республики фон Гинденбург назначил Гитлера на должность главы нового коалиционного правительства – рейхсканцлера. Уже двумя днями позже, 1 февраля, Гитлер в качестве канцлера попросил Гинденбурга распустить Рейхстаг (в котором у национал-социалистов на тот момент было всего 32 % мест) и назначить новые выборы, рассчитывая добиться на них большинства. Гинденбург удовлетворил просьбу, Рейхстаг был распущен, новые выборы были назначены на 5 марта 1933 года. После поджога Рейхстага, в котором были обвинены коммунисты, 28 февраля был опубликован чрезвычайный указ рейхпрезидента «О защите народа и государства», отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати, ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. Была запрещена Коммунистическая партия Германии. В течение нескольких дней были арестованы около 4000 коммунистов и множество лидеров социал-демократических и либеральных организаций, в том числе депутаты Рейхстага. Закрытие оппозиционных газет дало возможность успешно довести до конца избирательную кампанию. Несмотря на это, по итогам состоявшихся 5 марта 1933 года выборов в Рейхстаг национал-социалисты вновь не получили абсолютного большинства – им досталось только 288 мандатов из 647. Тогда был аннулирован 81 мандат, который по итогам выборов должен был достаться коммунистам. Также в Рейхстаг не был допущен ряд избранных депутатов от СДПГ. Эти меры позволили гитлеровцам 24 марта 1933 года провести через Рейхстаг «Закон в целях устранения бедствий народа и государства». Этим актом имперскому правительству предоставлялось право издания государственных законов, в том числе таких, которые «могут отклоняться от имперской конституции». Первоначально было установлено, что закон будет действовать 4 года, но в дальнейшем его действие продлевалось, и он оставался в силе до самого конца правления Гитлера. Диктатура Гитлера таким образом получала законодательное оформление.

Как Сталин узурпировал власть

Убийство руководителя ленинградской парторганизации члена Политбюро и секретаря ЦК ВКП(б) Сергея Кирова, реального претендента на должность генерального секретаря партии большевиков, дала возможность Сталину не только устранить конкурента, но и организовать ряд показательных процессов в 1937 г. над так называемой «троцкистско-зиновьевской оппозицией», чтобы зачистить все пространство возможных оппонентов и полностью узурпировать власть. Сталин почувствовал опасность для своего положения и для своей власти, и эта опасность персонифицировалась для него в лице С.М.Кирова и многих делегатов XVII съезда. Киров противостоял Сталину во главе некой оппозиции, почему и был убит по указанию Сталина. Согласно версии, выдвинутой властями, Кирова убили представители «троцкистско-зиновьевского центра» во главе с Л.Б.Каменевым и Г.Е.Зиновьевым. Все исследователи советской истории 30-х годов сходятся на том, что выстрел в Кирова позволил Сталину практически без сопротивления развязать террор против своих политических оппонентов в растерянной, остолбеневшей от этого наглого убийства стране.

5 колонна

Термин «пятая колонна» придумал испанский генерал Эмилио Мола, командовавший армией франкистов в ходе гражданской войны 1930-х годов в Испании. Наступая на Мадрид, он передал по радио в начале октября 1936 года обращение к еще не охмуренным республиканцами-коммунистами испанцам, что, помимо имеющихся в его распоряжении четырёх армейских колонн, он располагает ещё «пятой колонной» в самом Мадриде! Эта решающая сила в нужный момент ударит с тыла. «Пятая колонна» франкистов сеяла панику, занималась саботажем, шпионажем и диверсиями, которые имели тогда преувеличенный, чисто «пропагандистский успех».

Узурпация власти сегодня

Именно узурпация планируется, по нашему мнению, действующим президентом в преддверии президентских выборов 2019 г. Расправиться со своей «5 колонной», под ярлык которой попадают сегодня не только так называемые «пророссийские» политические силы, но и все те, кто не согласен с официальной позицией доминирующей государственной пропаганды. Дело Бабченко – специально сконструированный повод зачистить информационно-медийное пространство: арест Кирилла Вышинского – тому доказательство (фамилия которого удивительным образом совпадает с фамилией Андрея Вышинского, генпрокурора СССР и главного государственного обвинителя на сталинских показательных процессах 1937-39 гг.). Сегодня, как и тогда, кого угодно можно обвинить в чем угодно, если он не нравится власти или не играет по их правилам. Так, например К.Вышинскому «шьют» «нацзраду», т.е. 15 лет с конфискацией, за перепечатку на своем ресурсе РИАНУ материалов из открытых источников Интернета, как бы смешно это не выглядело в ХХІ веке. Чудовищно пещерный привкус дела Бабченко отсылает именно в мрачные 1930-е годы. Предоставленная госохрана всем фигурантам «списка Германа», а это известные журналисты и общественные деятели, сможет успешно справиться с функцией контроля этих политически активных людей в предвыборное время и дать возможность Порошенко быть в курсе всех событий. После задуманной зачистки, скорее всего к началу осени, будет объявлено военное положение, во время которого, как известно, выборы отменяются на неопределенный срок. И тогда Порошенко сможет наслаждаться всеми выгодами абсолютной власти, не слишком заботясь о своем имидже.

Международный контекст

Все дело Бабченко прекрасно вписалось в инсценированную Западом антироссийскую компанию в преддверии Чемпионата мира по футболу, чтобы хоть как-то отвлечь внимание мировой общественности от неудачного отравления бывшего агента ФСБ Скрипаля и его дочери мифическим нервнопаралитическим газом «новичок» в Солсбери («а кто еще, кроме России?» – кричала неугомонная Тереза Мэй). Это подтверждает огромное число твиттов от глав государств и внешнеполитических ведомств почти всех стран ЕС сразу после псевдоубийства Бабченко, которые посыпались как по приказу из одного центра. Запад пытался делом Бабченко укрепить антироссийские аргументы в рассыпающемся на глазах «деле малазийского Боинга», не дать хода слухам о взятке в 400 000 $, которые выплатил Порошенко за встречу с Трампом, и т.д. «Неудавшаяся» инсценировка нанесла имиджу Украины непоправимый ущерб из-за откровенного вранья первых лиц государства на самом представительном уровне (Совбез ООН). Но насколько она является «неудавшейся» мы сможем судить, когда узнаем реальные цели, которые перед ней ставились. Но о них сегодня мы можем только догадываться.