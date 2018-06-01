Инофирмам сдают контроль над транспортом Украины: «перегиб» новаторства или предательство?

Украинские VIP-чиновники преуспели в лоббировании… сдачи под контроль иностранных бизнесменов ключевых объектов транспорта нашей страны. В этом особенно заметен дипломированный «финансист» Владимир Омелян. Встряв в целый ряд таких комбинаций в разных отраслях, подконтрольных вверенному ему министерству инфраструкты, он «положил глаз» и на Одесский регион. Здесь «лакомая» сфера – морской транспорт, а первой крупной добычей «реформатора» рискует стать госпредприятие «Морской торговый порт Черноморск» (Ильичевский МТП): его путем кулуарных договоренностей задумали без проведения «тендерных процедур» уступить в «аренду» компании гонконгского мультимиллиардера Ли Ка Шина. Это грозит трудовому коллективу портовиков – тотальным «увольнением».

Не боятся ни врать, ни «брать»

1 июня у главного входа одесского отеля «Бристоль» работники порта «Черноморск» провели пикет, обращенный к важным участникам проходившего там заседания «Украинской портовый форум-2018». Организатором выступила профсоюзная организация портовиков во главе с Сергеем Брызгаловым, заявив свои законные требования:

…хотим чтобы инвестор был с человеческим лицом. Мы так просто не отдадим порт. Мы хотим, чтобы инвестор не приходил к чиновнику, а приходил к нам, к людям, которые в течение 60 лет строили порт.

Вместо «инвестора» с пикетирующими встретился, вступив в спор министр Омелян. Учтя настрой собравшихся, он стал назидательно распекать, будто портовиков «вводят в заблуждение» прогнозом грядущего «сокращения кадров» новыми хозяевами, мол, те не лишат украинцев рабочих мест:

«Hutchison Ports – не бандиты. Вы будете работать в качественных европейских условиях. То, что с вами сейчас происходит – вас просто подставляют…».

Увы, чиновник-говорун самоуверенно лгал, чего трудно избежать, выполняя роль клерка-посредника в сделке. И ложь – не тягчайшее из злодеяний, совершаемых при распродаже достояния Родины. А в данном случае она опиралась лишь на голословие молодого пана с упречной репутацией (хотя и без такой «приметы» из пословиц, как короткие ноги). Ввиду чрезмерной терпеливости и благодушия работников «старой закалки», чиновники склонны недооценивать их сообразительность и доступ к «секретам бизнеса». Но портовики Черноморска, позволив Омеляну высказать отговорки и оговорить инициаторов протеста, не поддались вруну-говоруну, т. к. заблаговременно выполнили высказанное им в полемике замечание: пойдите, мол, и посмотрите, что сделала Hutchison Ports «в Европе». Смотрели и достоверно вызнали: не щадят помощники Ли Ка Шина местных специалистов. Ведь те скандально отличились нарушением прав работников даже в Австралии, где профсоюзные организации более сильны, чем сейчас в Украине. Наряду с массовыми увольнениями без предупреждений гонконгские хозяева практикуют пренебрежение безопасностью труда и отдыха работников, урезая им время обеденного перерыва до 15 минут (запрещают даже посещать туалет не в отведенное для этого время)...

Заморские «инвесторы» не склонны к «работодательству»

Показательный пример бизнеса Hutchison Ports на европейском континенте – организация работ на контейнерном терминале BEST в Барселоне. Повышая его доходность и производительность производственных процессов там максимально заменили труд людей автоматизированными механизмами, включая грузоподъемные краны и автомобильные погрузчики. В результате, как хвалятся менеджеры Hutchison Ports им удается обходиться небольшим по численности обслуживающим персоналом и «шесть человек управляют контейнерооборотом в 1,8 млн. TEU». Местным жителям такая стратегия не добавила рабочих мест. И аналогичным способом, как признал в интервью представитель компании Джеймс Петтифер, они намерены действовать в Черноморске, возлагая на развитие там своего предприятия «очень большие надежды».

Докеры Черноморска не хуже чиновников понимают, что сделка с Hutchison Ports и их лишит прежней работы (источника семейных доходов), и также убавит доходы портовых госпредприятий в Черноморске и Одессе. Да, и сам министр-«реформатор» не скрывает намерения «покончить» с госпредприятиями, передавая хозяйства крупных портов в аренду, а малых – под «приватизацию».

Схожую политику команда министра Омеляна проводит не только на морском транспорте, но в и отношении ГП «Укрзализныця», и даже в дорожном хозяйстве. Там тоже лоббируют интересы иностранных компаний и поощряют «обезлюживание» производственных процессов (даже вопреки нормам безопасности). Поэтому наиболее возмущенные практические специалисты все чаще заявляют свое несогласие не пикетами, а обращениями в Интернете, в том числе на странице Омеляна в Facebook. Например, Денис Фролов вопросил:

Volodymyr Omelyan, объясните, почему в автодорожной сфере отдается приоритет иностранным компаниям? Это при том, что наши профессионалы отрасли вынуждены искать заказы за границей.

А Кирилл Сазонов, в развитие темы поделился свежими новостями и анализом дележа бюджетных средст:

Друзья, а вы в курсе, что подряд на ремонт трассы из Киева в Харьков отдали китайцам? В прошлом году подписано три соглашения с китайскими подрядчиками в автодорожной сфере! В «Укрдоринвесте» (занимается распределением западных кредитов на строительство украинских дорог) говорят, что после первой победы китайцы устроили в настоящую экспансию на наш рынок. Очень им стала интересна Украина. Пробивают у миграционной службы разрешение, чтобы массово завозить к нам свою рабочую силу.

Складывается парадоксальная ситуация: китайцы и другие иностранцы толпой выстраиваются в очередь за деньгами западных доноров - ЕБРР или Мирового банка. Но на Prozzoro, где разыгрываются заказы на дорожное строительство за средства нашего госбюджета, китайцы не спешат. Там ничего не заработаешь, там установленный норматив прибыли – 1% от суммы заказа, – и крутись, как хочешь. Поэтому на ProZorro соперничают в основном украинские компании, и за совсем другие деньги. Иностранцам загонять себя в такие условия не интересно!

Что получается? Западные кредиты – это не подарок Украине, это деньги, которые нам же из своих налогов, из бюджета отдавать. Но эти средства получают зарубежные строительные компании – китайские, испанские – не суть важно. Украинские компании отсекаются с помощью разных «рогаток»…

Правда, устремившиеся сейчас к нам китайские бизнесмены недооценивают риски. Ведь Украина — не Испания и не Голандия, где Hutchison Ports легко исполняет запланированное. Кулуарные соглашения менеджеров Ли Ка Шина с опытным в таких делах Омеляном гарантируют скандал, в котором даже знаменитого гонконгца могут «кинуть», как в 2014 году обошлись с партнерами из КНР, оплатившими часть контрактованных (на сумму 3 млрд. $) поставок кукурузы. Сказывается разница «менталитетов»: Ли Ка Шин прослыл «твердословом», отказываясь от прибыльных сделок, если это мешает прежним даже устным договоренностям с другими партнерами, а в киевских «коридорах власти» мыслят иначе, относя к множеству «форс-мажорных» обстоятельств даже крупные перетасовки клерков между разными ведомствами.

Ведь от начала периода независимости прижилась в Украине традиция 1990-х: преемники не чтут трудов и договоренностей своих «попередников» (даже, если те не объявлены «злочинной владой»). И преддверие отставки правительства Гройсмана, перевыборов Верховной Рады и президента Украины — чудный момент, когда Омелян может смело подвести даже миллиардера Ли, на кого сейчас «молится» (как театрально заявил в Одессе на пикете потровиков). Тем более, что с иностранными (из РФ) арендаторами терминалов переименованного Ильичевского порта там уже случались многолетние судебные тяжбы и «войны». Киевских чиновников подобное не страшит (как не смутило в 2012 году полусекретное заключение сделок о концессии на добычу «сланцевого» газа в Донбассе, что в 2014 году стало одним из толчков к последующему противостоянию с киевской власть…

Береженые «правильными» лозунгами и «вертикалью» БПП

Со времен позднего СССР занятые в «теневых» бизнес-схемах стремятся «подстраховываться» связями провластной партией и демонстрацией «идейности». Сейчас в Украине модны лозунги о «евроинтеграции» и близость к «БПП» – партийному сообществу президента Порошенко. Поэтому Омелян и те, кто ему помогают удерживать министерский пост практикуют оба приема. Близ «тела» главы государства он старательно красовался во время совместной «рабочей поездки» 1 июня на Одесщину. А реляции о верности «идеалам ЕС» регулярно публикует на своей странице в Facebook, порой откровенно дурача читающих хвалебными небылицами.

Например, он обещал, вытеснить в Украине «устарелые» компании такси разворачиванием новаторского бизнеса американской компании Uber, но тех не привлекли наши «малорентабельные» клиенты.

В Одессе Омелян обещал построить «второй аэропорт», при том, что и ныне существующий используются на треть возможностей. Пока этот спич министра не материализовался.

Зато в конце мая с. г. Омелян посулил новую супер-идею: «продлить» до Греции ремонтируемую сейчас автодорогу Одесса-Рени. Зачем и за чей счет – остается гадать.

Заодно он пообещал, что на юге Украины министерство развернет строительство бетонных автодорог вместо асфальтовых и сослался на проведение такого эксперимента китайской компанией близ… Житомира, т. е. на севере Украины. Что ж такому министру знать географию не обязательно.

Зато игнорируя упреки в предательстве «национальных интересов» Украины, министр Омелян всячески демонстрирует лоббизм интересов «Ryanair» – известной авиакомпании-«лоукостера» (от англ. low-cost airline) из ЕС и даже ставил ее рекламное фото «лицом» своей страницы в Facebook.

А с февраля с. г. этот чиновник рьяно хвалится «подключением Украины к Европейской транспортной сети TEN-T», акцентируя успех своей беседы с важным чиновником ЕС генеральным директором Комиссии Подвижности и транспорта Хенриком Хололейем (из Эстонии). Правда, договорено пока лишь о подготовке планов согласовать «индикативные карты» адаптации к работе транспортных компаний ЕС существующих в Украине транспортных путей и портов (автомобильных и железных дорог, судоходных речных маршрутов, портов и т.п.).

Прикрытием такой «евроинтеграционной» ориентацией, очевидно, облегчает пока деловую активность в азиатском направлении, где при простоте «схем» сейчас «запахло» более крупными деньгами. И Омелян, как на свиданье, умчался 4 июня в Китай завершать договоренности (на которые «молится») с менеджерами Ли Ка Шина. Тем самым подтверждаются подозрения об теневых источниках доходов и роскошных приобретений этого профессионала чиновничьей «кухни», где он мастерит уже 15 лет…

Р.S. После помпезного «пуска в эксплуатацию» мостика близ Паланки на трассе Одесса-Рени в СМИ просочилась тревожная новость: в Киеве может «разрушиться как домино» мост Метро через Днепр. Об этом предостерег его проектировщик известный инженер Георгий Росновский, сославшись на данные последних мостовых испытаний на нагрузку. Но это не вызвало внимание бизнес-посредника Омеляна: найти «инвестора» на этот проект сложней и хлопотней, чем кулуарно заключать контракты с бизнесменами из Поднебесной.