«Чей Стерненко?»  «Стерненко — убийца» ВИДЕО

У здания облгосадминистрации собрались порядка 30 человек. Люди держат в руках плакаты с изображением Сергея Стерненко. Они возмущены, что активист до сих пор на свободе. Митингующие просят главу ОГА Максима Степанова содействовать расследованию дела.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов в ноябре прошлого года внёс за активиста 600 тыс. грн. залога. Тогда суд поместил Стерненко в СИЗО за организацию массовых беспорядков у Летнего театра. Люди все время намекают губернатору, что он «крышует» дела Стерненко и самого активиста.

#редакція напоминает, в мае на Фонтане произошел кровавый конфликт с участием Стерненко. Сам активист утверждает, что на него напали двое мужчин. Одному из них Сергей нанёс ножевые ранения, от которых тот умер. Сейчас Стерненко находится в Киеве.

«Редакцiя» общалась в студии с адвокатом активиста

и с адвокатом его оппонентов

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