 
Информация к новости
  • Просмотров: 198
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

«Чей Стерненко?»  «Стерненко — убийца» ВИДЕО

Категория: Новости / Происшествия

У здания облгосадминистрации собрались порядка 30 человек. Люди держат в руках плакаты с изображением Сергея Стерненко. Они возмущены, что активист до сих пор на свободе. Митингующие просят главу ОГА Максима Степанова содействовать расследованию дела.

«Чей Стерненко?»  «Стерненко — убийца» ВИДЕО

 

Глава Одесской ОГА Максим Степанов в ноябре прошлого года внёс за активиста 600 тыс. грн. залога. Тогда суд поместил Стерненко в СИЗО за организацию массовых беспорядков у Летнего театра. Люди все время намекают губернатору, что он «крышует» дела Стерненко и самого активиста.

«Чей Стерненко?»  «Стерненко — убийца» ВИДЕО

#редакція напоминает, в мае на Фонтане произошел кровавый конфликт с участием Стерненко. Сам активист утверждает, что на него напали двое мужчин. Одному из них Сергей нанёс ножевые ранения, от которых тот умер. Сейчас Стерненко находится в Киеве.

 

«Чей Стерненко?»  «Стерненко — убийца» ВИДЕО

 

«Редакцiя» общалась в студии с адвокатом активиста

 

и с адвокатом его оппонентов

 

 

источник

Галерея

prev

«Чей Стерненко?»  «Стерненко — убийца» ВИДЕО
«Чей Стерненко?»  «Стерненко — убийца» ВИДЕО
«Чей Стерненко?»  «Стерненко — убийца» ВИДЕО
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 