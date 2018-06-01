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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Депутаты областного совета просят правительство помочь решить проблему пестицидов

Категория: Новости


Как было отмечено на сессии, в регионе на восьмидесяти складах собраны сотни тонн пестицидов, многие из которых хранятся еще с советских времен.

Эти склады, расположенные на территории двенадцати районов, по большей части, пришли в негодность. Так же в негодном состоянии находятся и сами контейнеры, где хранятся эти «средства защиты растений».

В результате отравляющие вещества просачиваются в почву и воду, что крайне негативно влияет на состояние здоровья жителей прилегающих территорий.

При этом основная проблема заключается в том, что украинские реалии не предусматривают какой-либо возможности утилизации этих химикатов на месте. Их для этого нужно транспортировать в специальные сертифицированные предприятия. При этом состояние емкостей, в которых эти самые пестициды хранятся, таково, что их транспортировка представляет реальную опасность для всей территории, по которой она будет проводиться.

Поэтому депутаты обратились к правительству с просьбой срочно обеспечить передвижные утилизационные установки, которые смогут решить данную проблему, которая стоит перед Одесским регионом более четверти века.



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