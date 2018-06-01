Гендиректор «Думской» стал депутатом Одесского облсовета вместо Марии Гайдар

Депутаты областного совета удовлетворили просьбу Марии Гайдар о сложении депутатских полномочий. Коллеги поддержали ее заявление 54 голосами.

Вместо нее депутатом от Блока Петра Порошенко «Солидарность» стал генеральный директор медиа-холдинга «Думская» Юрий Басюк. Когда он заходил в зал, прозвучал «Имперский марш» из «Звездных войн».

Юрию Басюку 34 года. Среднее образование получал в Одессе и США (по программе обмена). Окончил ОНУ имени Мечникова, специалист по международным отношениям. С 2006 по 2012 год работал журналистом. С 2013 года — генеральный директор ТРК «Моя Одесса» («ДумскаяТВ»), с 2015 — руководитель медиа-холдинга «Думская». Женат, воспитывает двух детей.

Сегодня же ему тожественно вручили удостоверение и нагрудный знак.

В свою очередь, новый депутат отметил, что служение обществу для него большая радость.