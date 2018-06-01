В Одесской области введена в эксплуатацию полностью отремонтированная дорога

По информации областной администрации, полностью завершены все ремонтные работы на трассе государственного значения «Струмок-Шевченково-Килия».

Таким образом, Килийский район Одесской области получил надежную связь со стратегической трассой «Одесса-Рени».

Как отметил губернатор Максим Степанов, всего отремонтировано семнадцать километров дороги. На это было затрачено сто десять миллионов гривен. Финансирование было выделено за счет так называемого «таможенного эксперимента» - сверхплановой прибыли, полученной Одесской таможней.

Служба автомобильных дорог показала, как теперь выглядит с высоты птичьего полета отремонтированная дорога Т-16-30 Струмок — Шевченково — Килия.

Соответствующие фото САД разместила на своей странице в Facebook, отрапортовав об окончании ремонтных работ.

«Завершился текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-16-30 Струмок — Шевченково — Килия, км 0 + 000 — км 19 + 000 в пределах с. Струмок (Татарбунарский район) и с. Дмитровка (Килийский район)», — говорится в комментарии к видео.