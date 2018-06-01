Одесский областной совет взял пример с Верховной Рады

Правда, пока только в организации т.н. «времени вопросов» к исполнительной власти.

Как сообщил в ходе сегодняшней сессии председатель областного совета Анатолий Урбанский, до сих пор из-за продолжительности сессионных заседаний и занятости как депутатов, так и руководства областной администрации ни губернатор, ни руководители департаментов, да и многие депутаты не досиживают до пункта распорядка дня «разное», в котором и предусмотрены депутатские вопросы представителям исполнительной власти.

Поэтому он предложил ввести, по примеру ВР, такое понятие, как «час вопросов». Суть предложения в том, что раз в определенный отрезок времени в сессионный зал будет приходить руководство областной администрации, чтобы депутаты, желающие задать им вопросы, смогли это сделать.

Большинство депутатов поддержали данное предложение, и Анатолий Урбанский пообещал сразу после сессии решить этот вопрос с губернатором.