Депутаты областного совета готовы содержать одесский следственный изолятор

Но…только в будущем году.

Как отметил депутат областного совета Александр Адзеленко, здание, в котором расположен одесский следственный изолятор, разрушается. А ведь это - памятник архитектуры, построенный еще в позапрошлом веке!

К тому же, там в течение длительного времени содержатся обвиняемые, и находятся они в ужасных условиях.

Александр Адзеленко предложил организовать депутатам познавательную экскурсию в СИЗО.

Председатель областного совета Анатолий Урбанский посетовал, что « … не знал, что в СИЗО проводятся экскурсии». Он, тем не менее, поддержал предложение депутата по реконструкции данного памятника архитектуры, однако, по его словам, средства для этого областной совет сможет предусмотреть только в бюджете 2019 года.