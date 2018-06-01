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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Депутаты областного совета готовы содержать одесский следственный изолятор

Категория: Новости


Но…только в будущем году.

Как отметил депутат областного совета Александр Адзеленко, здание, в котором расположен одесский следственный изолятор, разрушается. А ведь это - памятник архитектуры, построенный еще в позапрошлом веке!

К тому же, там в течение длительного времени содержатся обвиняемые, и находятся они в ужасных условиях.

Александр Адзеленко предложил организовать депутатам познавательную экскурсию в СИЗО.

Председатель областного совета Анатолий Урбанский посетовал, что « … не знал, что в СИЗО проводятся экскурсии». Он, тем не менее, поддержал предложение депутата по реконструкции данного памятника архитектуры, однако, по его словам, средства для этого областной совет сможет предусмотреть только в бюджете 2019 года.



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