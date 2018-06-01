Коммунальщики ликвидировали провал на склоне под санаторием имени Горького в районе 15-й станции Большого Фонтана

Как сообщили в муниципальном департаменте информации, эти работы проводились по заказу городского управления инженерной защиты территории города и развития побережья.

Провал поверхности склона морского побережья образовался в период осенне–зимнего сезона 2017-2018 годов из–за выпадения ливневых осадков. По результатам обследований были выполнены инженерно–геологические изыскания и разработан проект ликвидации провала. При реализации такого проекта рабочие расчистили от мусора и грунта подземную выработку, провели необходимое укрепление, а затем заполнили пустоту тампонажным раствором.

Ликвидация провала улучшила санитарное состояние территории и повысила устойчивость существующего склона, что даёт возможность дальнейшей безопасной эксплуатации территории, — заверили городские чиновники.