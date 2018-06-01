Минобраз Украины рискует не успеть напечатать школьные учебники по новым программам для трети учащихся.

Переводить учащихся на программу «Новой украинской школы» начали ещё в 2015 году: тогда начали с четвёртых и девятых классов. Однако с учебниками для новой программы вышла проблема: Министерство образования, отвечающие за изготовление учебников для школ всей страны, не успело напечатать их в срок. К примеру, в Одесских школах проблему в общих чертах решили лишь к началу 2017 года, причём определённые трудности с нехваткой книг ощущались даже в минувшем учебном году.

Теперь на новую программу переводят учеников первых, пятых и десятых классов — и прошлые проблемы, кажется, имеют все шансы повториться, но только в большем масштабе.

Всего в масштабах всей страны нужно будет отпечатать около 17 миллионов экземпляров учебников. По оценкам президента Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Афонина, отечественные типографии могут выпускать не более 2,5-3 миллионов книг ежемесячно. Это значит, что на печать всего необходимого тиража понадобится по крайней мере шесть месяцев. До начала учебного года осталось вдвое меньше, а печатать учебники пока даже не начали.

Более того, пока вообще не ясно, удастся ли наладить их печать в принципе. Дело в том, что Минобразования оценили стоимость печати одного учебника в 30-35 гривен. Издатели считают эту цену слишком низкой, но в министерстве говорят, что платить за учебники дороже не могут, так как ограничены в средствах государственным бюджетом.

Что же касается одесских чиновников от образования, то они могут лишь бессильно наблюдать за происходящим и ждать добрых вестей из Киева.