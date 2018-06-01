В Одесской области нет средств на спасение Белгород-Днестровской крепости

Об этом было сообщено на сессии областного совета.

Причем в сложившейся ситуации представитель фракции оппозитционного блока Роман Сеник обвинил, как руководство области, так и мэра Белгорода-Днестровского Аллу Гинак, которая якобы направила выделенные на реконструкцию крепости средства на ремонт дорог.

А тем временем, по его словам, северная стена уникального историко-архитектурного памятника продолжает разрушаться.

Впрочем, как выяснилось, несмотря на отсутствие финансирования, подрядчик все же продолжает работы и уже «освоил» в долг почти полтора миллиона гривен. И обещает при наличии стабильного финансирования закончить весь объем укрепительных работ до конца года. Однако руководство областной администрации отказалось выделить средства.

Как отметил губернатор Максим Степанов эти деньги просто неоткуда взять. При этом предложение перераспределить средства осталось нерассмотренным.

Отметим, что цена вопроса составляет всего семь миллионов гривен. Что для областного бюджета является мизерной суммой.