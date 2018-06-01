Виновный в попытке изнасилования несовершеннолетней получил «десятку»

Такое решение вынес накануне Измаильский суд.

Таким образом, по информации областной Прокуратуры, обвинению удалось полностью доказать вину подсудимого. Преступление было совершено еще в декабре прошлого года.

Как выяснило следствие, вечером тридцатилетний местный житель увидел на улице Нахимова двенадцати летнюю девочку, которая возвращалась с танцевального кружка. Злоумышленник пошел за ребенком, и возле забора воинской части напал на нее, повалил на землю и попытался изнасиловать.

Однако девочке удалось убежать. Благодаря оперативным действиям полиции преступник был задержан в уже через несколько часов и взят под стражу.