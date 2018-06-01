 
Информация к новости
  • Просмотров: 141
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Виновный в попытке изнасилования несовершеннолетней получил «десятку»

Категория: Новости


Виновный в попытке изнасилования несовершеннолетней получил «десятку»

  Такое решение вынес накануне Измаильский суд.

Таким образом, по информации областной Прокуратуры, обвинению удалось полностью доказать вину подсудимого. Преступление было совершено еще в декабре прошлого года.

Как выяснило следствие, вечером тридцатилетний местный житель увидел на улице Нахимова двенадцати летнюю девочку, которая возвращалась с танцевального кружка. Злоумышленник пошел за ребенком, и возле забора воинской части напал на нее, повалил на землю и попытался изнасиловать.

Однако девочке удалось убежать. Благодаря оперативным действиям полиции преступник был задержан в уже через несколько часов и взят под стражу.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 