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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одессе началась конференция по планированию украинско-румынских учений "Ривериан-2018"

Категория: Новости

В Одессе началась конференция по планированию украинско-румынских учений "Ривериан-2018"

  Главная конференция по планированию совместных украинско-румынских военно-морских учений "Ривериан-2018" началась в Одессе. Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил (ВМС ВС) Украины.

В мероприятии принимают участие офицеры ВМС Украины и Румынии, а также Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины.

"Основными задачами первых в истории наших стран двусторонних учений является отработка мер подготовки в составе тактических групп и повышение уровня взаимосовместимости. Таким образом мы демонстрируем наше взаимодействие и возможность обеспечения региональной безопасности в соответствующей операционной зоне", – отметил заместитель командующего ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

В течение двух дней участники конференции отработают план проведения учений, основные эпизоды, согласуют логистические потребности и организацию связи.

Кроме того, в Одессе состоялась протокольная встреча командующих ВМС Украины и Румынии Игоря Воронченко и Александру Миршу. Руководители военно-морских сил двух стран обсудили вопросы региональной безопасности, развития сотрудничества в Черноморском регионе и определили приоритетные направления двустороннего военного партнерства.


Источник: Трасса Е95



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