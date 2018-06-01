 
Информация к новости
  • Просмотров: 89
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

На Днестре задержали трех молдавских контрабандистов

Категория: Новости

На Днестре задержали трех молдавских контрабандистов

  Таможенники задержали троих молдавских контрабандистов, которые покупали товары на рынках Одессы и Черновцов и переправляли их в Молдову на лодке по Днестру.

Расследование по этому делу длилось около четырёх месяцев. Мужчин поймали с поличным в момент транспортировки товаров.

Полиция задержала три автомобиля с партией товаров и лодкой, которую использовали при транспортировке. В упаковках обнаружили одежду и обувь, средства личной гигиены и другие товары. Документов на товары у мужчин не было.

Отметим, что стоимость изъятого составляет около миллиона леев. Если мужчин признают виновными, то им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.


Источник: Я и Закон



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 