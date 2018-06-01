На Днестре задержали трех молдавских контрабандистов

Таможенники задержали троих молдавских контрабандистов, которые покупали товары на рынках Одессы и Черновцов и переправляли их в Молдову на лодке по Днестру.

Расследование по этому делу длилось около четырёх месяцев. Мужчин поймали с поличным в момент транспортировки товаров.

Полиция задержала три автомобиля с партией товаров и лодкой, которую использовали при транспортировке. В упаковках обнаружили одежду и обувь, средства личной гигиены и другие товары. Документов на товары у мужчин не было.

Отметим, что стоимость изъятого составляет около миллиона леев. Если мужчин признают виновными, то им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.